Paratici squalificato, il Tottenham chiede chiarimenti. “Ancora più dubbi sul futuro di Conte”

La FIGC ha chiesto 30 mesi di inibizione nei confronti di Fabio Paratici , attuale director of football del Tottenham, per la vicenda Plusvalenze. La Corte d'Appello Federale ha chiesto che la sentenza venga estesa anche al di fuori dei confini italiani , tanto che il Tottenham sta riflettendo sul futuro del dirigente ex Juve anche per capire se la sentenza sarà applicata subito o se, al di fuori dell'Italia, sia valida solo dopo l'approvazione internazionale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che si interroga anche sul futuro di Antonio Conte:

"Perdere Paratici, poi, rischia di avere ripercussioni importanti anche sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Conte, in scadenza a fine stagione. Mentre la società spinge da tempo per un rinnovo, il tecnico si è preso del tempo per riflettere, consapevole che gli Spurs sono una squadra che ha ancora bisogno di innesti e lavoro per essere all’altezza delle migliori della Premier. Se lo stop di Paratici valesse davvero anche in Inghilterra, gli Spurs rischiano di perdere uno dei pochi dirigenti in grado di convincere Conte a restare. È uno dei motivi per cui chiarire al più presto quanto l’inibizione comminata della Corte d’Appello Federale limiterà il lavoro di Paratici col Tottenham".