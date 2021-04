Paratici: “Superlega? Raccontate cose non vere. Nessuno ha mai pensato di…”

Le dichiarazioni del dirigente bianconero prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Juve

"Le reazioni violente che sono nate dopo l'annuncio della Superlega, hanno distolto l'attenzione dalle cause e dal perché delle proposte che sono state fatte. Sono state raccontate cose non vere, nessuno ha mai pensato di abbandonare i campionati. Pirlo? Noi non pensiamo al caso di non Champions, siamo qui con grande fiducia in quello che stiamo facendo, in quello che fanno i calciatori e l'allenatore per raggiungere l'obiettivo. Questo è l'unico pensiero che abbiamo".