Serie A, Parma-Genoa 1-2: i ducali sprofondano con la doppietta di Scamacca

Terminato in questi minuti il primo anticipo del weekend di Serie A tra la squadra di D'Aversa e quella di Ballardini

Si è appena concluso il primo anticipo di questo weekend di Serie A. Il Parma di D'Aversa ha perso per 2-1 contro il Genoa tra le mura dello stadio Ennio Tardini, non riuscendo a dare continuità alla vittoria con la Roma. Al vantaggio iniziale dei ducali con un super gol in rovesciata di Pellè ha risposto la squadra di Ballardini con una doppietta di Scamacca nella ripresa per tre punti d'oro in chiave salvezza. Il Parma rimane penultimo e complica ulteriormente la sua classifica.