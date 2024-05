E' il Parmala prima squadra promossa in A per la prossima stagione. A due giornate dalla fine della stagione in Serie B, la squadra allenata da Fabio Pecchia si è conquistata la certezza matematica del ritorno nella massima serie pareggiando 1-1 a Bari. (Gol di Bonny al 5' e di Di Cesare al 23' della ripresa).