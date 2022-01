Parolo: “Inter, Bastoni mette qualcosa in più in ogni partita. Contro la Lazio…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del difensore nerazzurro man of the match contro i biancocelesti

Marco Parolo, presente a bordocampo a San Siro per Inter-Lazio, ha commentato la prestazione di Alessandro Bastoni, autore di un gol e un assist contro i biancocelesti. Queste le sue considerazioni: "Bastoni ha fatto davvero una bella partita. In fase difensiva ha fatto un paio di rientri perfetti, sta crescendo tantissimo, in ogni partita mette qualcosa in più. Questa è una grande notizia per Mancini".