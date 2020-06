Inter, tutto in 8 giorni: Conte vuole un’altra partenza sprint, ma c’è un pericolo

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della ripresa delle competizioni. Come scrive il Corriere dello Sport, il futuro dei nerazzurri passa dalle primissime gare: “Tutto in 8 giorni: prima la Coppa Italia, semifinale e, possibilmente finale, e poi il campionato, con il recupero con la Sampdoria. Di fatto, appena tornata in campo, l’Inter si gioca immediatamente due obiettivi stagionali. Già perché se contro il Napoli è un dentro fuori, con l’ostacolo di dovere rimediare allo 0-1 di San Siro, anche la sfida con i blucerchiati ha un solo risultato, la vittoria, altrimenti il proposito di recuperare il distacco da Lazio e Juventus sarebbe da archiviare o quasi nel cassetto“.

PERICOLO INFORTUNI – “Sono proprio le prime gare a nascondere più insidie, tra cui i possibili a guai fisici. E, davanti alla prospettiva di dover scendere in campo ogni 3 giorni per quasi due mesi, qualsiasi intoppo può compromettere il raggiungimento del traguardo. Ormai alla Pinetina si lavora con grande intensità e sarebbe stato strano il contrario, conoscendo Conte. Di fatto è in corso una nuova preparazione“.

PARTENZA SPRINT – “La speranza, evidentemente, è quella di ripetere l’avvio lanciato dello scorso agosto. Allora l’Inter vinse 6 gare di fila in campionato, prima di fermarsi con la Juventus. Ebbene, un altro exploit del genere darebbe ottime chances ai nerazzurri di accorciare le distanze dalla vetta“.