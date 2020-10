Festival dello Sport presenta: “Non solo una partita, Italia-Germania 4-3”

Una gara che resterà a lungo nella storia. Tanto ne hanno solo sentito parlare ma l’eco di quell’impresa resterà scolpito nella storia del calcio. “La partita del secolo” è il termine con cui ci si riferisce alla gara del 17 giugno del 1970 disputata allo stadio Azteca di Città del Messico dove Boninsegna, Burgnich, Riva e Rivera trascinarono gli azzurri nella finale del campionato del Mondo. Tre eroi di quella squadra saranno presenti all’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, pronti a rivivere – accompagnati da Alberto Cerruti – i 90 minuti che consegnarono quella squadra alla storia.

