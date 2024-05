Partite di campionato all’estero? C’è l’apertura della FIFA: “Se i tifosi vorranno…”

L'amministratore delegato della Premier League Richard Masters ha detto il mese scorso che la sua competizione non aveva intenzione di spostare le partite all'estero, ma che accettare le mosse della Fifa per rivedere le regole significava che "la porta era socchiusa". La Fifa ha dichiarato per la prima volta che stava valutando la possibilità di modificare le sue regole di autorizzazione su tali partite in una dichiarazione a seguito di un accordo raggiunto con Relevent Sports in un caso giudiziario negli Stati Uniti il mese scorso. Relevent ha cercato di ospitare partite di campionato competitivo negli Stati Uniti, comprese le partite della Liga. Sulla scia dell'accordo, il presidente della Liga Javier Tebas ha detto che ora spera di poter portare le partite negli Stati Uniti per la stagione 2025-26.