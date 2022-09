Pastorello: “Inzaghi e Allegri in discussione? Pressione normale, ma credo che…”

Raggiunto da TMW a margine del Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, l'agente Federico Pastorello dice la sua sull'avvio del campionato di Serie A: "È un campionato molto avvincente, è bello vedere qualche ribaltone nelle zone alte, con Napoli e Atalanta che non sono tanto sorprese ma vederle lì è divertente. Per non parlare dell'Udinese".