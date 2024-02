Al termine di Inter-Juve, gara vinta dai nerazzurri per 1-0, Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Lo stadio è stato pazzesco, fantastico! I tifosi ci hanno sostenuto dall'inizio. Quando siamo arrivati col pullman abbiamo visto la folla ed è stato molto emozionante".

"È stata una spinta in più per la nostra vittoria e questo successo è anche per loro. La rovesciata? È vero, avrei potuto tirare meglio, ma alla fine la palla è entrata, va bene così".