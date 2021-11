Pavarese: “Insigne? Lui e il Napoli stiano zitti. Lasciamoli lavorare in pace”

Il dirigente: "Insigne sta dimostrando di avere qualcosa in più sia tecnicamente che a livello di personalità"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Gigi Pavarese, dirigente sportivo, ha parlato così del futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022 col Napoli e nel mirino dell'Inter: "Lasciamo lavorare in pace Pisacane e la società. Credo che entrambe le parti farebbero bene a stare zitto in silenzio, come sta già facendo il capitano ed il suo entourage. Nonostante un periodo di forma fisica non al top, che comunque è uguale per tutti quelli che hanno fatto l’Europeo, sta dimostrando di avere qualcosa in più sia tecnicamente che a livello di personalità".