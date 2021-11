Pavarese: “Scudetto, Inter favorita. Napoli? E’ ancora presto ma…”

Le parole del dirigente: "Napoli? Prima di fare qualche bilancio aspetterei la gara contro l’Atalanta. Dobbiamo affrontare Inter, Lazio e proprio Atalanta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luigi Pavarese, dirigente, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Napoli? Prima di fare qualche bilancio aspetterei la gara contro l’Atalanta. Dobbiamo affrontare Inter, Lazio e proprio Atalanta. Poi penseremo al Milan. L’Atalanta fa parte comunque delle 7 sorelle e può essere una mina vagante. L’Inter per me è sempre la favorita. Io sono convinto che arriveremo in alto ma scaramanticamente dico che dobbiamo aspettare. La Juventus la tiro fuori, la Lazio invece la metto sempre dentro. Poi ovviamente nel calcio può succedere di tutto. Match Scudetto con l'Inter? No è ancora presto ma vincere sarebbe bello e importante. Non siamo al giro di boa ma tenere l’Inter così distante sarebbe importante, serve dare continuità e non perdere. Chiaro che la condizione fisica deve migliorare perché troveremo una squadra che sa di dover battere il Napoli per rientrare”.