Pazzini: “Inter, occhio al contraccolpo. Lautaro, gol sbagliato. Ma è cresciuto”

«Il gol più clamoroso sbagliato dai nerazzurri stasera? Quello di Dumfries ma non era facile da fare, la palla di Barella era molto veloce. Mi aspettavo di più su quell'occasione di Lautaro nel secondo tempo, aveva il tempo di ragionare, fare un metro in più, perché anche quella di Dzeko era una bomba arrivata sulla sua testa. Tutti gli attaccanti vivono momenti in cui non segnano e quando li passano influenzano il gioco della squadra. Comunque sta avendo un rendimento alto ed è maturato a livello di carisma, è più leader, più trascinatore mentre nelle scorse stagioni si limitava a segnare. Quest'anno anche quando non ha fatto gol, anche se ad un attaccante quello si chiede, è cresciuto a livello di prestazioni», ha aggiunto l'ex giocatore.