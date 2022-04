Pazzini: “Inzaghi, grande lavoro con l’Inter. Non allena per sé ma innalza il gruppo”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato del lavoro del tecnico alla guida della squadra che ha ereditato da Conte

«Non era facile arrivare in quella situazione. È arrivato nell'Inter del dopo Lukaku, Hakimi, Eriksen. Ha fatto un grandissimo lavoro. Lui allena la squadra, non allena per sé stesso e per la sua etichetta, parla sempre del gruppo, non vuole innalzare sé stesso e cerca di innalzare la squadra, di valorizzarla. Questo è un valore aggiunto per un tecnico». Così, su DAZN, Giampaolo Pazzini, ha parlato del lavoro di Inzaghi fatto all'Inter da quando è arrivato in estate. Nell'estate in cui Conte gli ha lasciato la pesante eredità dello scudetto da gestire senza i tre calciatori che hanno lasciato, per una ragione o l'altra, Milano.