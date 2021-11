Pedullà – Asta internazionale per Zakaria: c’è anche l’Inter? Gli indizi…

Il focus sul centrocampista in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach finito nel mirino di diversi club tra Italia, Spagna e Inghilterra

Denis Zakaria sembra essere entrato in orbita Inter. Il calciatore, seguito anche da altri club in Italia e all'estero, è in scadenza di contratto e presto potrebbe accasarsi altrove. Alfredo Pedullà sul sito della Gazzetta dello Sport ha spiegato nel dettaglio la situazione: "Zakaria ha mollato il vecchio agente, si è affidato alla famiglia e a un intermediario che può diventare il suo riferimento ufficiale se porterà una proposta da capogiro. Per la verità fino a pochi giorni fa il Moenchengladbach ha provato a rilanciare con un ingaggio più alto, tuttavia il ragazzo si sente pronto per un’esperienza lontano dalla Bundesliga e non ha dato risposte esaurienti al suo attuale club. Portare una proposta da capogiro è la classica situazione che alimenta l’asta, non proprio il massimo per la Roma".