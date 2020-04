Pedullà: “Barcellona-Lautaro, ecco cosa sta bloccando l’operazione. Per l’Inter sarebbe difficile…”

Nel corso della trasmissione dedicata al calciomercato su Sportitalia, il noto esperto Alfredo Pedullà ha parlato del corteggiamento del Barcellona all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: “È un pericolo concreto da settimane prima del Coronavirus. L’accordo raggiunto per l’ingaggio non è una cosa da poco: si parla di 10 milioni rispetto ai 2,5 milioni che il ‘Toro’ guadagna ora. Per i catalani è complicato pagare la clausola di 111 milioni, mentre non vogliono privarsi di Griezmann ma ci sono contropartite che interessano all’Inter. Fin quando Lautaro non uscirà allo scoperto e dirà di voler restare all’Inter, il pericolo è reale“.

Sulla questione rinnovo: “Non c’è stato l’incontro tra Inter e Lautaro per parlare di ingaggio e della possibilità di togliere la clausola rescissoria. Sono contrario alla clausola: inserirla mettere il club in una condizione difficile. Per i nerazzurri sarebbe difficile trovare un sostituto all’altezza“.

Pedullà aggiunge: “Il pericolo è che quando sei cresciuto – come Lautaro – nel mito di Messi, è difficile dire di no. È un richiamo troppo forte. Gli ultimi post sui social parlano di fedeltà del calciatore all’Inter, ma bisognerà vedere. Al momento a bloccare l’operazione sono i 111 milioni, ma il Barcellona può vendere qualche calciatore in esubero come Rakitic“.