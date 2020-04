Pedullà: “Barcellona, che proposta a Lautaro! ‘Toro’ non insensibile. Futuro Messi? Fondamentale…”

Alfredo Pedullà è intervenuto su Sportitalia per parlare del mercato dell’Inter: “Smentita? Messi ha fatto quello che doveva fare. Moratti? Vera volontà dell’ex presidente un po’ di tempo fa, ma non c’era la possibilità. Ha fatto un passo indietro perché qualcuno gli avrà fatto notare che stava creando un sensazionalismo e un’attesa che fanno male all’Inter. Saranno fondamentali le elezioni presidenziali e l’eventuale conferma di Bartomeu. Lautaro? Il Barcellona si è già mosso proponendogli quasi 10 milioni a stagione e il calciatore non è insensibile a queste cifre. Ora pensa all’Inter, ma si tratta di una situazione che andrà seguita. Pericolo? Se metti delle clausule, ti esponi. Prima del Coronavirus c’erano società che potevano fare cose folli aggirando il Fair Play Finanziario, che per me non è mai esistito. 111 milioni per il Barcellona non è una cifra enorme. Non dimentichiamoci che dovrà fare rivoluzionare la squadra a centrocampo e in difesa. La situazione in corso non permette all’Inter di incontrare Lautaro: si arriverà in estate con la clausola e l’offerta dei catalani all’attaccante. Non è semplice gestirla nonostante la priorità dei nerazzurri sia quella di trattenere l’argentino. Biraghi-Dalbert? Situazione bloccata. Al momento è più no che sì. Gioco di terzini? Uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso lascerà il Chelsea“.