Pedullà: “Il problema del Milan è Pioli: il suo ciclo è arrivato al capolinea”

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della crisi del Milan: "C'è ancora una stagione da giocare, il Milan ora deve sperare che accada qualcosa di fantascientifico. Guardando tutte le partite giocate dai rossoneri in Champions, abbiamo notato una squadra che si accende e si spegne. Per una società come il Milan credo che il ciclo di Pioli sia destinato al capolinea ma non da oggi, credo comunque che avverta la responsabilità di quello che sta accadendo. Il primo responsabile è Pioli ma non da oggi. Può comunque succedere di tutto. Bisogna sottolineare che Pioli nell'ultima estate ha avallato che altri allenatori sognavano".