Le parole dell'esperto di mercato: "La Juventus cerca un profilo diverso, un centrocampista non da quelle caratteristiche. Uno come De Paul"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, espetto di mercato, ha parlato così del futuro di Lazar Samardzic: "Non mi risulta che il primo nome sulla lista per la Juventus sia il suo. La Juventus cerca un profilo diverso, un centrocampista non da quelle caratteristiche. Uno come De Paul. Aldilà delle parole di Balzaretti, a me non risulta".