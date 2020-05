Pedullà: “Lautaro-Barça, nuovi dettagli del contratto spaziale. Messi? La fotografia tecnica…”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato su Sportitalia del futuro di Lautaro Martinez: “Superato da tempo il primo passaggio relativo all’ingaggio, ora si aspetta che Inter e Barcellona trovino l’accordo. Stipendio? Tredici milioni più bonus con aumenti, per quattro anni con uno di bonus. Il Barcellona garantirebbe, indipendentemente dai bonus, un aumento del 15% dopo ogni stagione. È un contratto davvero incredibile, ma non è la chiave di lettura più importante rispetto alla scelta di Lautaro Martinez di accettare. Ha scelto il Barcellona soltanto perché c’è Messi. Le parole di Messi? Sta usando la tattica di chi ci pensava dallo scorso autunno. Le prime traiettorie partono da lì. Se Messi fa quella fotografia tecnica di Lautaro, mi sembra di uno che è prossimo al Pallone d’Oro. È come se fosse la benedizione in attesa di un accordo tra Inter e Barcellona. Su dodici-tredici milioni arriviamo sui quindici milioni circa, indipendentemente dai bonus: mi sembra un contratto spaziale”.