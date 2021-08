Pellegatti: “Calhanoglu? Al Milan ha giocato 6 mesi in tre anni. Non dimentico…”

A parlare del grande esordio di Calhanoglu con la maglia dell'Inter è intervenuto anche il giornalista tifoso del Milan Carlo Pellegatti

"Calhanoglu? Eccellente giocatore e funzionale al Milan, ora perché è andato all'Inter non cambio il mio giudizio. Ma ricordo anche i giudizi dei milanisti nei mesi scorsi. Sapete perché il parabrezza è più grande dello specchietto retrovisore? Perché la strada davanti è più importante di quella che ti lasci alle spalle. Avrà una carriera eccezionale all'Inter, ma io non dimentico che al Milan ha giocato sei mesi in tre anni".