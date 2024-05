Intervenuto ai microfoni di Giornale Radio Rai, Ernesto Pellegrini ha commentato il passaggio di proprietà dell'Inter da Suning a Oaktree. "Il mondo è cambiato: fino a qualche anno fa le proprietà di Inter e Milan erano nelle mani di due imprenditori italiani, per di più milanesi come me e Silvio Berlusconi, adesso siamo passati ai fondi. Vuole dire che è finita l’epoca del romanticismo".