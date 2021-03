Pellissier: “Inter lanciata verso lo Scudetto: non perde più. Rispetto al Milan…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, ai microfoni di TuttoMercatoWeb sull'Inter e la lotta scudetto

L'ex attaccante del Chievo Verona , Sergio Pellissier , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare dei temi caldi del campionato di Serie A: "L’Inter ha preso consapevolezza della propria forza: è lanciata verso lo Scudetto".

"Credevo molto nel Milan. Ma la rosa ha qualcosa in meno dell’Inter che ha una marea di giocatori in più. Tra coppa e campionato diventa difficile. E l’Inter non perde più".