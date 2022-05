Inter, San Siro carica i nerazzurri. Ovazione per Perisic all’ingresso in campo

Applausi e cori per la squadra di Inzaghi all'ingresso sul terreno di gioco a San Siro prima di Inter-Samp

All'ingresso in campo dell'Inter cori e applausi da parte dei tifosi nerazzurri. Sugli spalti c'è grande entusiasmo per l'ultima giornata di campionato che assegnerà lo scudetto, ma anche per la stagione che l'Inter chiuderà almeno con due trofei.