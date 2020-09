Inter, Perisic ringrazia e saluta definitivamente il Bayern Monaco: “Veni, vidi, vici”

Una stagione da incorniciare per Ivan Perisic, assoluto protagonista del Triplete conquistato dal Bayern Monaco di Hansi Flick. Il club bavarese ha deciso però di non riscattare l’esterno croato dell’Inter e di puntare per quel ruolo su altri profili, come ad esempio Leroy Sané. Il nerazzurro ha allora salutato definitivamente la sua ormai ex squadra con una foto su Instagram che lo ritrae insieme ai tre trofei con la celebre scritta: “Veni, vidi, vici”, accompagnata da dei ringraziamenti.