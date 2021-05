Perrone: “Inter, la sfida ora è non essere una meteora. Senza Conte il futuro…”

Il giornalista, in un editoriale sul Corriere dello Sport, parla della prossima tappa per il club nerazzurro: confermarsi e fare bene anche in CL

Eva A. Provenzano

Antonio Conte ha detto di volersi godere il successo come non ha mai fatto prima. Che al futuro penserà poi. Ma è inevitabile che stia già pensando al futuro. Roberto Perrone parla di quello dell'Inter sottolineando che il club è chiamato "a non essere una meteora in Italia e di tornare a essere protagonista/competitiva in Europa. Perché un conto è uscire di scena ai gironi di Champions avendoli afferrati con lo “scudettino” (cioè l’ingresso tra i primi quattro), un conto è fallire con lo Scudetto cucito sulla maglia".

Il primo che guarda al futuro è appunto Conte che non è solito accontentarsi e chiede sempre il meglio a sé stesso, alla sua squadra e a chi lavora attorno ad essa. "Non si può pensare al domani senza di lui. Ma questo presuppone un nuovo equilibrio, un nuovo patto tra il tecnico e il club", scrive Perrone nel suo editoriale per il Corriere dello Sport.

Il giornalista sottolinea come siano state diverse le difficoltà dell'Inter in questa stagione. Dal covid alle questioni societarie che hanno tenuto banco proprio mentre Conte e i suoi cercavano di realizzare il sogno del pianeta nerazzurro, tornare alla vittoria dopo anni e anni di digiuno. "Come conciliare un ridimensionamento obbligato con un ciclo da avviare, uno scudetto da difendere, una Champions da onorare? L’Inter ha vinto il campionato nell’anno più difficile, per il mondo e per se stessa. Lo ha fatto con coesione, sacrificio, lavoro. La sfida è raddoppiata. Se questa è stata un’opera d’arte, ora occorre un capolavoro", conclude l'editorialista.

(Fonte: Corriere dello Sport)