Perrone: “Inter molto più forte del Milan non da ieri. Handanovic tra i top al mondo”

Le parole del giornalista a MilanNews dopo il derby: "Siamo a fine febbraio e il Milan ha ancora i numeri per lottare per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Roberto Perrone, giornalista, ha parlato così del derby vinto dall'Inter per 3-0 sui rossoneri, rispondendo così alla domanda su come ne esca la squadra di Pioli: "L’Inter per me è stata sempre molto più forte, non da ieri, quindi diciamo che il Milan ha fatto qualcosa di straordinario fino a questo punto. Siamo a fine febbraio e il Milan ha ancora i numeri per lottare per lo scudetto. Diciamo che ne esce secondo, com’è in classifica dietro l’Inter.