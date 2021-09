Pessina: “Un punto in casa dei campioni. Queste partite ti danno tanto”

A termine della partita tra Inter e Atalanta, ai microfoni del canale ufficiale dei bergamaschi ha parlato il centrocampista Pessina

"Il calcio è questo, ci siamo presi un punto in casa dei campioni d'Italia. Queste sono partite che ti danno tanto, ci siamo divertiti. Pariamo sempre un po' a rilento, ci vuole un po' a ritrovare quella fiducia. Potevamo fare un altro gol il primo tempo, poi è andata come è andata. Ora abbiamo due partite importanti e dobbiamo affrontarle come queste ultime. Li abbiamo messi in difficoltà col gioco tra le linee. Queste partite in Champions si preparano da sole".