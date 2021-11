Petruzzi: “Allegri e Mourinho stanno deludendo. Solo uno ha attenuanti”

Le parole dell'ex calciatore ai microfoni di TMW a proposito dei due allenatori finora al di sotto delle aspettative

L'ex difensore Fabio Petruzzi, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato dell'operato di Massimiliano Allegri e Josè Mourinho, deludente fino a questo momento: "Ci si aspettava di più da Allegri e Mourinho, erano i più attesi. Allegri sta deludendo con una Juve che ritenevo una delle squadre più attrezzate per lo Scudetto. Ha ancora oggi una rosa composta da giocatori importanti. Mourinho ha più attenuanti. La Roma non ha la rosa della Juve, le alternative soprattutto. Sicuramente non gioca bene ma non ci sono giocatori straordinari. Di sicuro Mourinho si aspettava un altro mercato, ma si è trovata a fare acquisti per problemi avuti in corsa. Di sicuro Mourinho porterà la Roma in alto in futuro, ma devono arrivare giocatori importanti".