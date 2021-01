GdS – Pinamonti, non solo la Roma. Un altro club potrebbe accelerare con l’Inter

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter in questa finestra di mercato. Sulle tracce del giovane attaccante ci sarebbe la Roma, con la quale c’è in ballo l’affare Dzeko, ma non solo. Secondo Gazzetta.it, infatti, anche il Bologna ci starebbe lavorando.

“L’attaccante classe ‘99 dell’Inter, che sarebbe gradito a Mihajlovic, potrebbe sì entrare nel vociferato affare Sanchez-Dzeko ma anche scegliere di avere visibilità altrove, cosa che il Bologna (alla ricerca di un attaccante giovane) potrebbe dargli. In queste ore le trattative potrebbero vivere di un’accelerazione”.