Inter, dal Sassuolo 20 milioni per Pinamonti. Niente recompra, ma una promessa da Carnevali

L’Inter ha ceduto l’attaccante e ha avuto dal Sassuolo la garanzia di avere una priorità in futuro

Si è conclusa la telenovela Pinamonti. L’attaccante presto vestirà la maglia del Sassuolo, dopo essere stato in prestito all’Empoli la scorsa stagione.

Secondo il Corriere della Sera “I nerazzurri, che hanno necessità di dare ossigeno alle casse societarie, hanno ceduto Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni. Non è stata inserita la recompra, ma l’ad Carnevali si è impegnato con l’Inter a fornirle, in caso di futura cessione, una priorità”.