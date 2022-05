Italia, Pinamonti lascia il ritiro: esordio in Nazionale rimandato

L'attaccante classe '99 non sarà a disposizione del ct Mancini per gli impegni contro l'Argentina e di Nations League

Esordio in Nazionale rimandato per Andrea Pinamonti: l'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli che gli è valsa la convocazione del ct Mancini per i prossimi impegni dell'Italia, ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano. Lo comunica direttamente la Figc con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.