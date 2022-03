Pinamonti: “Lukaku un gigante buono. All’Inter mi dava questo consiglio”

Andrea Pinamonti è tornato sulla scorsa stagione all’Inter con Antonio Conte. Ecco le parole dell’attuale attaccante del’Empoli

A DAZN Talks, Andrea Pinamonti è tornato sulla scorsa stagione all’Inter con Antonio Conte. Ecco le parole dell’attuale attaccante del’Empoli: “Tante volte mi son sentito dire che ho buttato via un anno, ma non è stato assolutamente così. Pur non giocando, ho appreso tanto, forse più di sempre. Ero consapevole della scelta fatta, in attacco l’Inter era piena di campioni. Abbiamo fatto - io e il mio agente - questa scelta per lavorare con Conte, sapevo che avrei potuto lavorare e imparare tanto. Non mi sento di dire che ho perso un anno, ho imparato tanto dal mister e dai compagni.