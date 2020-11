Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tra le squadre quest’anno che lottano per lo scudetto il Napoli è quella che potrebbe avere un cammino più regolare, una forte solidità. Mi regala più certezze rispetto alle altre. Anche rispetto a Inter e Juventus che non è più quella corazzata imbattibile. Questo campionato potrebbe essere un obiettivo per tanti club”.