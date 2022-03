Pinilla: “Vidal fondamentale per il Cile. Non la pensa come me, ecco cosa mi ha detto”

L'ex attaccante di Cagliari e Atalanta della situazione del Cile in lotta per qualificarsi ai Mondiali e dell'importanza di Vidal

L'ex attaccante di Cagliari e Atalanta Mauricio Pinilla ha parlato a Redgol della situazione del Cile in lotta per qualificarsi ai Mondiali e dell'importanza di Vidal:

"Le possibilità sono minime, così come quelle di tutte le squadre che sono arrivate in Brasile. È difficile, ma ogni partita ti dà la possibilità di qualcosa di nuovo, soprattutto nelle circostanze in cui ci troviamo. Vidal è fondamentale, non solo per una questione di calcio, ma anche per il suo atteggiamento, impegno, contagia i suoi compagni di squadra".