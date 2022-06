A Pintus il ‘Cronometro d’oro’ 2020-2021 per il campionato vinto con l’Inter

Al preparatore, oggi al Real Madrid, è stato assegnato il premio dal Settore Tecnico Figc,

Antonio Pintus, ex preparatore dell'Inter negli anni di Conte, e oggi al Real Madrid con Carlo Ancelotti, ha vinto il Cronometro d'oro quale miglior preparatore atletico della Serie A nella stagione 2020/2021. Il premio arriva proprio dalla sua esperienza in nerazzurro e dalla vittoria dello scudetto con i colori nerazzurri. Per l'allenatore, per la vittoria del titolo, era arrivata la Panchinad'oro. Il Premio viene assegnato dal Settore Tecnico Figc, secondo il giudizio degli stessi colleghi, che si sono espressi con una votazione on-line.