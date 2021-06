UFFICIALE – Real Madrid, torna Antonio Pintus come preparatore: il comunicato

Il comunicato ufficiale del club madrileno: l'ex preparatore atletico dell'Inter torna alle Merengues

"Il Real Madrid C. F. annuncia l'arrivo di Antonio Pintus come responsabile della preparazione fisica della prima squadra e responsabile della metodologia di preparazione fisica di tutte le squadre di calcio del club". Con questo comunicato il Real Madrid annuncia il ritorno di Antonio Pintus come preparatore atletico: il tecnico fa rientro alle Merengues dopo due anni all'Inter sotto la gestione di Antonio Conte.