Pioli: “Sono già 3-4 gare che non lottiamo più per lo scudetto. L’Inter ha vinto…”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero al termine della gara vinta contro il Genoa

Al termine della sofferta vittoria contro il Genoa , Stefano Pioli ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan: "Sappiamo che abbiamo un obiettivo importante, sappiamo che le partite che ci aspettava oggi e quelle che ci aspetteranno saranno molto difficili. Secondo me abbiamo sprecato troppo, però l'importante è che la squadra abbia messo lo spirito per restare dentro al partita per tutti i 90 minuti".

"Lo scudetto? Sono già 3-4 gare che non lottiamo più per lo scudetto. L'Inter ha vinto troppe partite, ci ha preso troppi punti per pensare che noi possiamo vincere lo scudetto. Noi abbiamo un obiettivo che per noi sarebbe eccezionale riportare il Milan in Champions League. Quello che stiamo facendo è qualcosa di incredibile, però dobbiamo ancora stringere i denti e portare a casa il risultato finale".