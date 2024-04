"Noi siamo arrivati in semifinale l'anno scorso, vuol dire che eravamo lì. Poi non ci siamo riusciti perché siamo arrivati in quel momento lì non nella miglior condizione possibile perché abbiamo trovato un avversario che in quelle due partite lì è stato superiore. Non credo che siamo molto distanti. L'Europa League è sotto la Champions, ma da adesso in poi sono grandi squadra. Nessuno si stupirebbe se noi, il Liverpool o il Bayer giocassero la Champions; il nostro girone è l'unico che ha due squadre ai quarti di finale, ci è mancato il piccolo scatto. Ma ora abbiamo un obiettivo importante. Noi possiamo giocare un calcio moderno, di ritmo, di intensità, di posizione, di giocate individuali".