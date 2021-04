Pioli: “Abbiamo fatto troppo poco oggi. Approccio e ritmo non giusti”

Il tecnico del Milan ha parlato dopo il pareggio dei rossoneri a San Siro contro la Sampdoria

Il Milan non va oltre il pareggio con la Sampdoria a San Siro. Al gol di Quagliarella risponde Hauge; dopo la sfida, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato il tecnico dei rossoneri Pioli:

"Fatico a essere contento, abbiamo fatto troppo poco. C'erano tutte le condizioni per metterci più qualità e intensità, invece una partita del genere deve lasciarci delusi e amareggiati. Certo, nel finale avremmo potuto vincere con quel tiro di Kessie, ma non abbiamo avuto né l'approccio né il ritmo giusto. Ora dovremo dimostrare di poter riprendere subito a fare bene".

Saelemaekers? "Può rendere bene e crescere in quel ruolo, volevo attaccare di più sul suo lato e sviluppare il gioco dalla sua parte. Ma è stata la prestazione dell'intera squadra a favorire la difesa della Samp, per noi è stata davvero una partita complicata. Comunque molte delle mie scelte sono dipese dalle fatiche che i giocatori avevano accumulato in nazionale".