Pioli: “Sono deluso, volevamo continuare striscia positiva. Leao? Non la sua miglior serata”

"Non siamo stati lucidissimi, non siamo stati bravi nell'area avversaria e nella nostra area. Abbiamo concesso troppo. Dovevamo palleggiare di più e stare molto più aperti. Siamo stati pericolosi, ma non qualitativamente alti da aprire la gara. Cambi? Volevo cambiare qualcosa e cercare più vivacità. Ho provato a cambiare le caratteristiche dei giocatori offensivi. Leao? Non è stata la sua serata migliore. Ho altri giocatori con caratteristiche diverse, serviva l'episodio prima, è una sconfitta che fa amale. Sono deluso perché volevamo continuare la nostra striscia positiva, dovremo lavorare meglio per le prossime gare. Dobbiamo subito reagire. La partita di stasera era importante per non allontanarci dal Napoli che sta facendo benissimo. Dobbiamo riprendere subito il nostro cammino".