Pioli: “Lavoro per realizzare i sogni. L’uscita dalla CL l’anno scorso ha agevolato l’Inter”

Il Milan è temporaneamente (in attesa di Bologna-Inter) la capolista della Serie A, dopo la vittoria contro la Sampdoria a San Siro

"Settimana perfetta. Ci aspettavamo partite difficili per la classifica, averle vinte tutte è un ottimo segnale. Ci impegneremo per le restanti 14 partite, più il derby di Coppa Italia. Affronteremo una gara alla volta. Vogliamo migliorare il punteggio dell'anno scorso: non sarà facile, perché 79 punti sono tanti. Cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte. Noi l'ambiente più compatto della Serie A? Credo di sì, sono orgoglioso del fatto che i nostri tifosi riconoscano l'importanza anche di un recupero palla. Siamo ad altissimi livelli per lo spirito. Sappiamo che la strada è ancora lunga, ma siamo sulla strada giusta. L'uscita dalla Champions è stata una delusione, ma avremo il derby in Coppa Italia e ci sarà spazio per tutti. L'anno scorso è stato un vantaggio per l'Inter, ma i nerazzurri l'anno scorso hanno giocato meglio degli altri e hanno avuto più continuità. Speriamo di sfruttare la settimana completa nel lavoro".