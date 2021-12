Milan-Napoli, Pioli: “Partita scudetto? Mancano ancora troppe partite, ma è una gara…”

ntervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Milan-Napoli, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato così il match

"Partita scudetto? Non lo era un mese fa, non lo è nemmeno ora. Ma una gara d'alta classifica sì. Mancano ancora troppe partite per poter parlare di scudetto. Messias? Ha le qualità per essere molto utile al nostro gioco, contiamo su di lui. Petagna? Non so perché Spalletti abbia deciso di fare questa scelta, ma non cambia molto riguardo i nostri principi".