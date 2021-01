Pirlo: “Volevamo dimostrare che la Juve non è quella che ha perso contro l’Inter”

Andrea Pirlo, dopo la vittoria della Supercoppa contro il Napoli ha parlato ai microfoni di Rai1: «Una grande gioia vincere il primo trofeo da allenatore, ancora più bello vincerlo da allenatore che da giocatore perché sei alla guida di un grande club. Era importante vincere dopo la sconfitta con l’Inter. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio e quando si va in campo con questa determinazione può girare anche bene. Vittoria energizzante? Volevamo dimostrare che non siamo quelli dell’altra sera con i nerazzurri e stasera ci voleva un tipo di partita così, di squadra, sacrificio e se entri in campo con queste cose è più facile. Non ci meritavamo tutte le critiche che sono arrivate, il gruppo ha fatto con il Napoli una grande prova».

(Fonte: Rai1)