Pirlo: “Voglio continuare a lavorare con la Juventus. Spetta a loro decidere”

Le parole del tecnico: "Se fai questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che scorre nelle vene per fare cose importanti

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, Andrea Pirlo , tecnico della Juventus, ha parlato così del suo futuro: "Normale che uno si riconfermerebbe perché piace giocare a avere l'adrenalina. Se fai questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che scorre nelle vene per fare cose importanti. L'ho detto perché ho voglia di continuare a lavorare con questa società".

"Non credo che la società deciderà in base a quello che succederà domani. Penso si sia fatta un'idea di quanto fatto durante la stagione, non si prendono decisioni in merito a un'ultima partita. Spetterà a loro decidere e vediamo cosa succederà".