Pirola: “Da anni in prestito e poi tornavo all’Inter. Ora ho una responsabilità”

Lorenzo Pirola ha voltato pagina ed è definitivamente un calciatore della Salernitana. “Venivo da anni dove andavo in prestito per tornare all’Inter, senza continuità", ha detto oggi in conferenza stampa. "Dopo l’annata dello scorso anno, la Salernitana ha voluto credere in me, riscattandomi. È una responsabilità visti i soldi spesi per me, voglio dimostrare di valerli. Spero di fare qualche gol in più, ma prima di non prenderli. Un difensore deve ragionare così. Ho segnato quattro gol, è un buon bottino”.