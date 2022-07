Pistocchi: “Casadei piace a tanti, ma la vera domanda è per Inzaghi. Come mai…”

Cesare Casadei , giovane centrocampista campione d'Italia con la Primavera dell'Inter, è fra i nomi caldi del mercato nerazzurro. Tante squadre, infatti, hanno bussato alla porta del club per portarlo via da Milano. Pistocchi sull'argomento scrive:

"Cesare Casadei (2003) piace a tanti: perché è un cc che segna tanti gol (17) e unisce tecnica a fisicità (1.86H). Ma la vera domanda è: come mai Inzaghi non l’ha mai impiegato, neanche per 5’, ma Torino #Sassuolo Palermo e Chelsea vogliono investire su di lui?".