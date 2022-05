Pistocchi: “Corsa scudetto, Inter favorita per il calendario. Mi auguro che…”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto in attesa dell'anticipo di domani

A TMW Radio, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto: “Ci sono tre partite da giocare che sia per il Milan che per l’Inter nascondono delle incognite. A livello di calendario darei per favorita l’Inter. Chi dice che è stato un campionato mediocre non rende giustizia agli interpreti del torneo. Sarà un finale molto interessante. Onestamente mi auguro che ci sia un incremento nelle prestazioni di arbitri e Var".