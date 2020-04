Pizzi: “Lautaro è il prototipo dell’attaccante ideale per il Barcellona. In Italia…”

Juan Antonio Pizzi, ex attaccante del Barcellona ed ex ct del Cile, intervistato dall’agenzia EFE ha parlato di Lautaro Martinez, primo nome sulla lista dei catalani per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione:

“Il prototipo dell’attaccante ideale del Barcellona può essere il Kun Aguero, così come Lautaro Martinez, che ha già dimostrato le sue qualità in Argentina, nel Racing e con la Nazionale. Penso che sia il giocatore ideale, il tipo di calciatore che più si adatta al gioco del Barcellona. Inoltre ha un altro vantaggio: ha avuto un rendimento molto alto nel campionato italiano, che ritengo uno dei più competitivi al mondo“.