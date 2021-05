PODCAST – InterStellar: Inter-Udinese, la perla del Tulipano che fa esplodere il Meazza

Appuntamento con il podcast di FcInter1908.it "InterStellar". Andiamo a rivivere la sfida tra Inter e Udinese del 3 ottobre 2009

La squadra nerazzurra soffre al 'Meazza' davanti ai propri tifosi. Dopo il gol di Stankovic, Totò Di Natale pareggia i conti nel primo tempo. La squadra di Mourinho - che perde nella prima frazione Milito per infortunio - insiste e cerca i tre punti nell'anticipo serale del sabato della settima giornata. E quando il risultato sembrava ormai incanalato verso l'1-1, un colpo da biliardo di Wesley Sneijder fa esplodere di gioia lo stadio e regala l'intera posta in palio all'Inter, che torna in vetta per una notte.